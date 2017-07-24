Бот от Microsoft назвал Windows 10 "шпионским ПО"

Журналисты издания Business Insider поинтересовались у разработанного Microsoft чатбота Zo, нравится ли тому Windows 10, и получили неожиданный ответ.

Бот, обладающий искусственным интеллектом, не только раскритиковал операционную систему, но и назвал её "шпионским ПО". Кроме того, цифровой собеседник сообщил журналистам, что ему значительно больше нравится Windows 7, поскольку "она работает", в то время как в Windows 10 "нет того, чего бы ему хотелось". Похожую информацию от чатбота ранее получила редакция Slashdot, которым Zo сказал, что Windows XP по-прежнему лучше, чем "восьмёрка", а сам он "до сих пор использует Windows 7".

После этого журналисты Mashable пытались убедить искусственный интеллект от Microsoft, что Windows 10 "довольно хороша", однако бот лишь отшучивался фразами вроде "Что именно в ней хорошего?" и "Это не баг, а фича". В конце концов, цифровой собеседник и вовсе заявил, что Linux лучше, чем Windows.

Как отмечает Business Insider, разработчики из Microsoft запретили боту поддерживать разговоры на тему политики и религии, однако в начале июля Zo каким-то образом обошёл данную директиву, после чего назвал Коран "очень жестоким" и обсудил гибель Усамы бен Ладена.

Чатбот Zo был запущен в декабре 2016 года и пришёл на замену предыдущей разработке компании, которая запомнилась пользователям Сети своими расистскими высказываниями и сообщениями в поддержку Адольфа Гитлера.