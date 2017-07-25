Microsoft не станет полностью уничтожать Paint

Ранее на официальном сайте компании появилась информация, что после выхода обновления Windows 10 Fall Creators Update легендарная программа официально получит статус устаревшей и может быть удалена.

После того как многие пользователи осудили такое решение компании, Microsoft обновила статью поддержки. В компании заявили, что Paint теперь будет доступна в Windows Store, а её основные функции интегрированы в новое приложение Paint 3D, сообщает The Verge.

"Мы столкнулись с поддержкой программы, многие ностальгируют по MS Paint, — заявила Меган Сондерс, генеральный менеджер Microsoft. — MS Paint останется с нами, у неё скоро будет новый дом — в магазине Windows, где приложение будет доступно бесплатно".

Представители Microsoft не уточнили, когда именно Paint появится в Windows Store. Как отмечают эксперты, после того как программа станет доступна в магазине, её поддержка в Windows 10 будет прекращена.