Yota разрешила абонентам создавать персональные тарифы

Пользователи смогут сами выбирать количество доступных минут и Гбайт в зависимости от своих потребностей.

Абоненты Yota смогут настроить персональный пакет. Для этого им необходимо скачать обновлённое приложение оператора в App Store или iOS.

По словам гендиректора Yota Владимира Добрынина, пользователи получили возможность самостоятельно выбрать необходимое количество минут, СМС и Гбайт трафика, а затем платить за каждый пакет отдельно.

Например, абонентам доступны пакеты от 100 до 5000 минут, от 1 до 30 Гбайт и поштучные или безлимитные СМС-сообщения. Кроме того, любой пользователь может подключить безлимитный трафик в самых популярных мессенджерах и соцсетях (от 10 до 25 рублей в месяц в зависимости от приложения).

Помимо всего прочего, Добрынин отметил, что за привязку банковской карты абонентам предоставят скидку на услуги связи.

Обновлённое приложение Yota доступно в магазинах для iOS и Android. Пользователи устаревших тарифов уже сейчас могут переключиться на персональные пакеты.