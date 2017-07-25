Американская компания чипирует своих сотрудников

Компания Three Square Market предложила своим сотрудникам вживить в руку микрочип. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на главу компании Тода Уэстби.

Чип стоимостью $300 (18 тыс. руб.) вставляется под кожу между большим и указательным пальцами при помощи иглы. Как отмечает Уэстби, такая процедура практически безболезненна. Вживлённый микрочип позволяет открывать двери, покупать еду и заходить в компьютерную систему фирмы без специальных ключей и карт.

— Мы считаем, что это такое же продвижение инноваций, как и беспилотные автомобили, — заявил Уэстби.

По словам главы Three Square Market, более 50 сотрудников компании уже изъявили желание пройти процедуру чипирования. При этом Уэстби особо подчеркнул, что электронный имплант невозможно использовать для слежки.

— В отличие от вашего мобильного телефона, который можно отслеживать независимо от того, где вы находитесь, это устройство можно считать, только если вы находитесь в пределах шести дюймов от сканера. Это очень защищённое и безопасное устройство, — пояснил глава компании.

Уэстби также добавил, что шведские партнёры компании Three Square Market уже чипировали приблизительно 150 своих сотрудников.