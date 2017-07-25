Facebook выпустит умную колонку

Компания "Фейсбук" готовится представить собственную умную колонку, выход которой запланирован на начало 2018 года. Об этом сообщает Patently Apple.

Ключевой особенностью нового устройства, разработанного подразделением Building 8, станет 15-дюймовая OLED-панель, изготовленная компанией LG Displays. Предполагается, что управление большинством функций будет осуществляться посредством данного экрана, в то время как другие умные колонки обычно полагаются на голосовой ввод.

Также известно, что устройство "Фейсбука" будет заключено в корпус из магниево-алюминиевого сплава. Согласно информации инсайдеров, компания уже заказала производство ограниченной партии на заводе Pegatron Technology в Китае.

Напомним, ранее свои умные колонки представили Amazon, Google, Apple и Alibaba. Кроме того, разработкой похожего устройства занималась компания Samsung, однако позже стало известно, что южнокорейский производитель отказался от этой идеи.