Подростка будут судить за обнаружение уязвимости в системе продажи билетов

В Венгрии полиция задержала 18-летнего подростка, который сообщил в транспортную компанию об уязвимости в системе продажи билетов. Об этом пишет TechCrunch.

Юный "хакер" обнаружил, что при покупке билета через систему Транспортного управления Будапешта (Budapest Transport Authority, BKK) он может самостоятельно изменить его стоимость, используя инструменты разработчика в браузере для исправления исходного кода сайта. Из-за отсутствия проверки на сервере подросток сумел приобрести месячный проездной всего за 0,16 евро, в то время как его реальная цена составляет 30 евро.

I would like to congratulate the devs / ticket controllers of @bkkbudapest on the rollout of the new e-ticket system. Very secure CAPTCHA! pic.twitter.com/TbkZKaHLwX — vista (@vista_df) July 14, 2017

Молодой человек сразу же сообщил об обнаруженной уязвимости в BBK. Спустя четыре дня представители компании ответили "хакеру", заявив, что его проездной билет недействителен. При этом в BBK отказались каким-либо образом прокомментировать дыру в системе.

Вскоре историю подхватили местные СМИ, заподозрившие руководство транспортной компании в растрате выданных на разработку сайта средств. В ответ представители BBK попытались объяснить уязвимость "хакерской атакой".

Спустя неделю после обнаружения дыры домой к подростку пришли полицейские. Они арестовали "хакера" и предъявили ему обвинения, однако спустя несколько часов отпустили.

Как выяснилось позже, транспортная компания обратилась в правоохранительные органы, поскольку "у них не было другого выхода, кроме как написать заявление о неизвестном злоумышленнике в полицию". При этом сам подросток отмечает, что у него даже не было возможности воспользоваться поддельным проездным, поскольку он проживает не в Будапеште.

Случившееся вызвало серьёзное возмущение в Сети. Многие пользователи "Фейсбука" начали занижать рейтинг официальной страницы BBK, а позже из-за атаки упал и сам сайт транспортной компании. Подросток поблагодарил своих заступников и сказал, что не намерен комментировать ситуацию до завершения расследования и суда.