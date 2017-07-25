Подростка будут судить за обнаружение уязвимости в системе продажи билетов

Юный "хакер" обнаружил, что при покупке билета через систему Транспортного управления Будапешта (Budapest Transport Authority, BKK) он может самостоятельно изменить его стоимость, используя инструменты разработчика в браузере для исправления исходного кода сайта. Из-за отсутствия проверки на сервере подросток сумел приобрести месячный проездной всего за 0,16 евро, в то время как его реальная цена составляет 30 евро.
I would like to congratulate the devs / ticket controllers of @bkkbudapest on the rollout of the new e-ticket system. Very secure CAPTCHA! pic.twitter.com/TbkZKaHLwX— vista (@vista_df) July 14, 2017
Молодой человек сразу же сообщил об обнаруженной уязвимости в BBK. Спустя четыре дня представители компании ответили "хакеру", заявив, что его проездной билет недействителен. При этом в BBK отказались каким-либо образом прокомментировать дыру в системе.
Вскоре историю подхватили местные СМИ, заподозрившие руководство транспортной компании в растрате выданных на разработку сайта средств. В ответ представители BBK попытались объяснить уязвимость "хакерской атакой".
Спустя неделю после обнаружения дыры домой к подростку пришли полицейские. Они арестовали "хакера" и предъявили ему обвинения, однако спустя несколько часов отпустили.
Как выяснилось позже, транспортная компания обратилась в правоохранительные органы, поскольку "у них не было другого выхода, кроме как написать заявление о неизвестном злоумышленнике в полицию". При этом сам подросток отмечает, что у него даже не было возможности воспользоваться поддельным проездным, поскольку он проживает не в Будапеште.
Случившееся вызвало серьёзное возмущение в Сети. Многие пользователи "Фейсбука" начали занижать рейтинг официальной страницы BBK, а позже из-за атаки упал и сам сайт транспортной компании. Подросток поблагодарил своих заступников и сказал, что не намерен комментировать ситуацию до завершения расследования и суда.
Венгерского подростка, обнаружившего серьёзную уязвимость в системе продажи билетов, задержала полиция
Фото: © Flickr/zsoolt
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