Женщина удовлетворяла таксиста Uber прямо при пассажире

Читайте также

Женщина удовлетворяла таксиста Uber прямо при пассажире

103
Американец Анер Мануэль стал свидетелем необычной сцены во время поездки на такси Uber.

По словам мужчины, когда он сел в приехавшую на вызов машину, помимо водителя в салоне находилась женщина, сидевшая на переднем сиденье. Вскоре после того, как автомобиль тронулся, она начала целоваться с таксистом.

Мануэль отмечает, что его возмутило происходящее, но он был вынужден терпеть, поскольку находился в абсолютно незнакомом городе. Однако затем женщина расстегнула водителю штаны и опустила свою голову вниз, после чего пассажир не выдержал и потребовал остановить машину.

Мануэль немедленно сообщил о произошедшем в службу поддержки Uber, где ему предложили компенсацию в размере 10 долларов. Подобное отношение компании разочаровало мужчину, а потому он опубликовал видео своей неудавшейся поездки в Интернете. Лишь после этого руководство Uber отреагировало на инцидент.

— Поведение этого водителя ужасно и не допускается в нашем сервисе. Как только мы узнали об инциденте, мы сразу же уволили его, — сообщили в компании.

Пассажир Uber стал свидетелем сцены орального секса во время поездки на такси

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!