Женщина удовлетворяла таксиста Uber прямо при пассажире

Американец Анер Мануэль стал свидетелем необычной сцены во время поездки на такси Uber.

По словам мужчины, когда он сел в приехавшую на вызов машину, помимо водителя в салоне находилась женщина, сидевшая на переднем сиденье. Вскоре после того, как автомобиль тронулся, она начала целоваться с таксистом.

Мануэль отмечает, что его возмутило происходящее, но он был вынужден терпеть, поскольку находился в абсолютно незнакомом городе. Однако затем женщина расстегнула водителю штаны и опустила свою голову вниз, после чего пассажир не выдержал и потребовал остановить машину.

Мануэль немедленно сообщил о произошедшем в службу поддержки Uber, где ему предложили компенсацию в размере 10 долларов. Подобное отношение компании разочаровало мужчину, а потому он опубликовал видео своей неудавшейся поездки в Интернете. Лишь после этого руководство Uber отреагировало на инцидент.

— Поведение этого водителя ужасно и не допускается в нашем сервисе. Как только мы узнали об инциденте, мы сразу же уволили его, — сообщили в компании.