Россияне смогут обменять старые iPhone на новые

Компания Apple запустила в России программу trade-in. Теперь обладатели iPhone смогут обменять свои старые гаджеты на новые с доплатой, сообщают "Ведомости".

Согласно условиям программы, Apple принимает купленные в России iPhone 4, 4s, 5, 5s, 6/6 Plus, 6s/6s Plus, 7/7 Plus и SE, которые находятся в хорошем состоянии. Произвести обмен можно в магазинах "М.видео", "Связной" и re:Store.

Размер скидки на новый смартфон автоматически определит специальное ПО. Сумма будет зависеть от технического состояния и внешнего вида аппарата, а также от цен на официальных международных рынках мобильных устройств.

По словам представителя одного из ретейлеров, скидка покупателям, сдавшим смартфон iPhone 7 Plus на 256 Гбайт, может составить 31 тыс. руб. При этом размер скидки не должен превышать цену устройства, которое покупается взамен.

В настоящий момент обменять старый iPhone на новый можно лишь в некоторых магазинах, однако в августе программа будет распространена на всю Россию. Как предполагают представители ретейлеров, проект должен стать бессрочным.