Adobe объявила сроки прекращения поддержки Flash Player

Компания Adobe объявила в своём официальном блоге о намерении прекратить поддержку технологии Flash.

Как отмечают разработчики, сегодня плагин утерял свою актуальность, а потому к концу 2020 года он пропадёт из всех популярных браузеров, включая Chrome, Safari, Firefox и Edge. Кроме того, Flash Player нельзя будет скачать с официального сайта Adobe.

В компании выразили уверенность, что за оставшееся время все желающие успеют перевести свои проекты в другие открытые форматы, например HTML5.

По словам журналистов TechCrunch, подобное решение не является чем-то неожиданным: Flash Player всегда отличался большим количеством уязвимостей, из-за чего многократно становился мишенью для хакеров. Кроме того, плагин не поддерживался устройствами Apple, а в некоторых браузерах он и вовсе блокировался из соображений безопасности.