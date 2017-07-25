Motorola официально представила новый флагман

Компания Lenovo, владеющая брендом Motorola, представила новый флагманский смартфон Moto Z2 Force.

Устройство оснащено 5,5-дюймовым дисплеем Quad HD, защищённым от повреждений по технологии ShatterShield, и может похвастать прочным металлическим корпусом. Кроме того, смартфон оборудован основной камерой, состоящей из цветного и монохромного 12-мегапиксельных модулей, а также 5-мегапиксельным фронтальным сенсором со вспышкой.

Под "капотом" Moto Z2 Force расположились процессор Qualcomm Snapdragon 835, 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель объёмом 64 Гбайт с возможностью расширения картами microSD. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat.

Помимо прочего, новинка защищена от влаги, имеет аккумулятор ёмкостью 2730 мАч с функцией быстрой зарядки TurboPower и поддерживает использование двух SIM-карт. Также производитель отметил наличие порта USB Type-C и сканера отпечатков пальцев.

С сегодняшнего дня американские покупатели могут оформить предварительный заказ на устройство. Цена Moto Z2 Force начинается с отметки в $720 (около 43 тыс. руб.). Продажи на территории США стартуют 10 августа. До конца лета Lenovo обещает выпустить смартфон и в других странах.