Дональд Трамп убедил Apple построить заводы в США

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что генеральный директор Apple Тим Кук обязался построить "три больших и красивых завода в Америке".

Как рассказал Трамп изданию The Wall Street Journal, Тим Кук сам позвонил ему, чтобы поделиться своими планами о постройке заводов. Компания Apple отказалась комментировать данное утверждение.

"Я говорил Тиму, что, если Apple не начнёт строить свои заводы в этой стране, я не смогу называть моё правление страной успешным. Он позвонил мне и сказал, что они работают над этим", — поведал Трамп.

В данный момент Apple производит в США только Mac Pro, а в остальных случаях предпочитает работать с иностранными поставщиками. Перемещение производств в Штаты станет значительным изменением в укладе компании.