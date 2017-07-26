Новая система будет отслеживать выражения лиц зрителей в кино

Caltech и Disney Research создали нейронную сеть для отслеживания выражений лиц, чтобы анализировать реакцию зрителей на те или иные фильмы. Это позволит сформировать новое поколение рейтингов Nielsen.

Исследовательский проект, представленный на конференции IEEE по компьютерным технологиям и распознаванию образов на Гавайях, продемонстрировал новый метод, с помощью которого можно отслеживать выражение лиц людей, сидящих в кинотеатре.

Система использует так называемый факторизованный вариационный автокодер, который позволяет наиболее эффективно анализировать такие сложные данные, как выражения человеческих лиц.

Команда проекта собрала большое количество данных о лицах, записав реакцию сотен людей, смотрящих фильмы (естественно, Disney). Инфракрасная камера запечатлела движения и выражения лиц каждого человека, и полученные данные попали в нейронную сеть.

После того как серьёзная работа была проведена, система показала на практике, что способна предсказывать смех и улыбки зрителей, пишет Techcrunch.

"Понимание человеческого поведения имеет основополагающее значение для развития систем ИИ, которые демонстрируют всё более высокий поведенческий и социальный интеллект", — заявил Йисун Юэ из Caltech.