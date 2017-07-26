Исследовательский проект, представленный на конференции IEEE по компьютерным технологиям и распознаванию образов на Гавайях, продемонстрировал новый метод, с помощью которого можно отслеживать выражение лиц людей, сидящих в кинотеатре.
Система использует так называемый факторизованный вариационный автокодер, который позволяет наиболее эффективно анализировать такие сложные данные, как выражения человеческих лиц.
Команда проекта собрала большое количество данных о лицах, записав реакцию сотен людей, смотрящих фильмы (естественно, Disney). Инфракрасная камера запечатлела движения и выражения лиц каждого человека, и полученные данные попали в нейронную сеть.
После того как серьёзная работа была проведена, система показала на практике, что способна предсказывать смех и улыбки зрителей, пишет Techcrunch.
"Понимание человеческого поведения имеет основополагающее значение для развития систем ИИ, которые демонстрируют всё более высокий поведенческий и социальный интеллект", — заявил Йисун Юэ из Caltech.
Новая система будет отслеживать выражения лиц зрителей в кино
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