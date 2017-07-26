Гендиректор Google рассказал, кто получит доступ к виртуальной реальности

Генеральный директор Google Сундар Пичай назвал количество смартфонов, которые научатся поддерживать технологию Daydream VR к концу текущего года.

На данный момент с Daydream VR работают семь аппаратов: Google Pixel, Moto Z, ZTE Axon 7, Asus Zenfone AR, Mate 9 Pro от Huawei и Porsche Design Mate 9.

Samsung Galaxy S8 и S8+ сейчас находятся в процессе подключения Daydream. Кроме того, очевидно, что две новые версии Pixel также получат встроенную технологию VR. Таким образом, перечислены все 11 смартфонов.

Как отмечают эксперты, такого количества моделей смартфонов, поддерживающих Daydream VR, может не хватить для того, чтобы популяризовать технологию и вынести её в массы, пишет GSMarena.

Daydream VR — платформа виртуальной реальности, разработанная компанией Google, которая включает в себя как программное, так и аппаратное обеспечение для совместимых устройств. Стоимость VR-гарнитуры Google Daydream View составляет 79 долларов (4,8 тысячи рублей).