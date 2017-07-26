Полиция арестовала разработчиков опасного вируса

В ходе масштабной кибератаки в июне 2017 года злоумышленники сумели заразить около 250 миллионов компьютеров. По данным издания, каждая пятая организация в мире пострадала от Fireball.
Как установило следствие, все задержанные работали в китайской digital-маркетинговой компании Rafotech, где занимались продажей ложных рекламных переходов. Разработанный ими вирус поражал браузеры, которые затем использовались для различных действий, включая загрузку другого вредоносного ПО и кражу конфиденциальных данных.
— Они консультировались с адвокатами, прежде чем устроить атаку. Им хотелось оценить законность своих действий, чтобы избежать возможного судебного преследования, — пояснили в полиции Пекина.
В настоящий момент всем девятерым хакерам предъявлены обвинения в распространении вредоносного ПО. Правоохранительные органы Пекина продолжают следствие.
Китайские полицейские задержали авторов вируса Fireball
Фото: © REUTERS/Bobby Yip
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