Полиция арестовала разработчиков опасного вируса

Китайские полицейские задержали девятерых хакеров, причастных к созданию вредоносного ПО Fireball. Об этом сообщает Mashable.

В ходе масштабной кибератаки в июне 2017 года злоумышленники сумели заразить около 250 миллионов компьютеров. По данным издания, каждая пятая организация в мире пострадала от Fireball.

Как установило следствие, все задержанные работали в китайской digital-маркетинговой компании Rafotech, где занимались продажей ложных рекламных переходов. Разработанный ими вирус поражал браузеры, которые затем использовались для различных действий, включая загрузку другого вредоносного ПО и кражу конфиденциальных данных.

— Они консультировались с адвокатами, прежде чем устроить атаку. Им хотелось оценить законность своих действий, чтобы избежать возможного судебного преследования, — пояснили в полиции Пекина.

В настоящий момент всем девятерым хакерам предъявлены обвинения в распространении вредоносного ПО. Правоохранительные органы Пекина продолжают следствие.