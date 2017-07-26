Samsung получила патент на съедобный телефон-банан

Компания Samsung зарегистрировала в Бюро по патентам и товарным знакам США телефон-банан.

Как отмечает ресурс Patently Apple, заявка на регистрацию необычного гаджета была подана ещё в сентябре 2015 года, однако компания получила патент лишь 27 июня 2017 года.

В документе практически отсутствуют какие-либо технические подробности о продукте, описываемом как "дисплейное устройство", но имеются схематические рисунки. На них можно разглядеть банан, на кожуру которого проецируется графический интерфейс мобильной операционной системы.

Редакция Patently Apple назвала изобретение Samsung первым в мире съедобным шпионским телефоном и предположила, что при создании устройства инженеры компании вдохновлялись классическими сериалами про секретных агентов.