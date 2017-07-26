Samsung получила патент на съедобный телефон-банан

Читайте также

Samsung получила патент на съедобный телефон-банан

1

Фото © United States Patent and Trademark Office

Компания Samsung зарегистрировала в Бюро по патентам и товарным знакам США телефон-банан.

Как отмечает ресурс Patently Apple, заявка на регистрацию необычного гаджета была подана ещё в сентябре 2015 года, однако компания получила патент лишь 27 июня 2017 года.

<p>Фото © United States Patent and Trademark Office</p>

В документе практически отсутствуют какие-либо технические подробности о продукте, описываемом как "дисплейное устройство", но имеются схематические рисунки. На них можно разглядеть банан, на кожуру которого проецируется графический интерфейс мобильной операционной системы.

Редакция Patently Apple назвала изобретение Samsung первым в мире съедобным шпионским телефоном и предположила, что при создании устройства инженеры компании вдохновлялись классическими сериалами про секретных агентов.

Samsung запатентовала первый в мире съедобный шпионский телефон

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!