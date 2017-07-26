Uber будет поощрять водителей за возврат потерянных вещей

Водители Uber будут получать вознаграждение за возврат утерянных пассажирами вещей. Об этом сообщает The Telegraph.

В настоящий момент система поощрений для таксистов уже запущена в некоторых городах США. Водители, вернувшие пассажиру утерянную вещь, получают вознаграждение в размере $15 (около 900 рублей).

Как скоро аналогичная услуга появится в других странах — неизвестно. В настоящий момент компания рекомендует пассажирам, забывшим в такси какую-либо вещь, связаться с водителем напрямую и договориться о возврате самостоятельно.

Кроме того, американские пользователи Uber теперь должны будут указывать причину низких оценок. Как отмечают представители сервиса, далеко не всегда впечатление от поездки зависит от действий водителя — пассажир может оказаться недовольным из-за пробок на дорогах или ошибок в самом приложении. Отныне форс-мажорные обстоятельства не будут влиять на рейтинг таксистов.

Напомним, в июне сервис для вызова такси Uber обновил свои правила, касающиеся порядка оплаты поездок, и разрешил оставлять водителям чаевые.