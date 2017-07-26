Meizu официально представила флагманы с двумя экранами

Китайская компания Meizu представила два новых флагманских смартфона – Pro 7 и Pro 7 Plus.

Как и обещали инсайдеры, оба устройства получили дополнительный вспомогательный дисплей, расположенный на задней панели. Этот сенсорный AMOLED-экран имеет диагональ 1,9 дюйма (240х536 пикселей) и предназначен для демонстрации различных уведомлений. Кроме того, с его помощью можно управлять плеером и контролировать основную камеру при съёмке автопортретов.

Также оба смартфона оснащены двойным фотомодулем, состоящим из цветного и монохромного 12-мегапиксельных сенсоров с апертурой f/2.0. Помимо прочего, аппараты получили 16-мегапиксельную фронтальную камеру. Однако между новинками имеются и некоторые отличия.

Так, Meizu Pro 7 оборудован 5,2-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением Full HD и работает на базе восьмиядерного процессора Mediatek Helio P25. Также устройство может похвастать оперативной памятью объёмом 4 Гбайт, внутренним хранилищем на 128 Гбайт и аккумулятором ёмкостью 3000 мАч с функцией быстрой зарядки.

В свою очередь, старшая модель — Meizu Pro 7 Plus — получила 5,7-дюймовый дисплей Super AMOLED с разрешением Quad HD, десятиядерный процессор Mediatek Helio X30, 6 Гбайт оперативной памяти и аккумулятор ёмкостью 3500 мАч.

Оба смартфона поступят в продажу 5 августа. Правда, на первом этапе они будут доступны лишь в Китае. Цена Meizu Pro 7 начинается с отметки в $430 (около 26 тыс. руб.), в то время как стоимость Pro 7 Plus стартует с отметки в $530 (порядка 32 тыс. руб.).