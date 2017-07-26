Xiaomi представила самую дешёвую умную колонку

Компания Xiaomi представила собственную умную колонку, получившую название Mi AI Speaker. Об этом сообщает FoneArena.

Устройство оснащено 2,25-дюймовым динамиком, пассивным сабвуфером и шестью микрофонами, способными подавлять эхо и воспринимать голосовые команды на расстоянии до 16 метров.

За быстродействие новинки отвечает чип с четырьмя ядрами ARM Cortex-A53, работающими на тактовой частоте 1,2 ГГц. Помимо прочего, колонка имеет 256 Мбайт оперативной памяти, двухдиапазонный Wi-Fi-модуль и контроллер Bluetooth 4.1.

По словам представителей компании, устройство способно воспроизводить музыку с потоковых сервисов, читать аудиокниги и рассказывать сказки детям. Кроме того, при помощи Mi AI Speaker можно будет управлять умными бытовыми приборами, встроенными в экосистему Xiaomi MiJia.

Примечательно, что новинка от Xiaomi на сегодняшний день является самой доступной умной колонкой на рынке: её ориентировочная цена составляет всего $44 (чуть более 2,5 тыс. руб.). Для сравнения, Google Home продаётся за $129 (около 7,7 тыс. руб.), а Amazon Echo — за $179 (10,7 тыс. руб.). Стоимость HomePod от Apple и вовсе составляет $349 (21 тыс. руб.).

Устройство поступит в продажу уже в августе, однако на первом этапе купить её смогут лишь жители Китая. Планирует ли Xiaomi адаптировать свою колонку под нужды пользователей из других стран — неизвестно.