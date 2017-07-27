Названо главное преимущество электронных сигарет

Исследователи проанализировали данные более чем 160 000 человек, собранные за 15 лет, и выяснили, что электронные сигареты помогают бросить курить обычные сигареты.

Эксперты обнаружили, что курильщики, использующие электронные сигареты, делали больше попыток бросить курить и чаще добивались успеха. Поскольку вейпинг становится всё более популярным, вокруг этого явления возникает множество споров. Одни утверждают, что это лёгкий способ курить обычные сигареты, другие же отмечают, что модные электронные сигареты "заставляют" людей курить ещё больше.

Несмотря на миф о том, что вейпинг безопаснее, чем обычные сигареты, было доказано, что в электронных сигаретах также были обнаружены вещества, вызывающие рак. Кроме того, "парение" увеличивает риск сердечных заболеваний, пишет The Verge.

Исследователи опросили более 160 тысяч респондентов с 2001 по 2015 год. Результаты показали, что 65% курильщиков, использующих вейп, пытались бросить курить. При этом лишь 40% опрошенных, не имеющих электронных сигарет, предпринимали попытки избавиться от привычки. Около 8% пользователей электронных сигарет завязали с курением против 5% среди обычных курильщиков.