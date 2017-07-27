В Facebook заходят более 2 млрд человек в месяц

Руководство крупнейшей в мире социальной сети рассказало, как часто пользователи посещают "Фейсбук".

Основатель соцсети Марк Цукерберг в среду объявил, что месячная аудитория "Фейсбука" преодолела отметку в 2 млрд пользователей, пишет Mashable.

— У нас был хороший второй квартал и первое полугодие. Численность нашего сообщества теперь составляет два миллиарда человек, и мы фокусируемся на том, чтобы сделать мир ближе друг к другу, — заявил Цукерберг.

Глава "Фейсбука" также добавил, что примерно две трети из этих пользователей заходят на сайт или в приложение ежедневно. Кроме того, по информации разработчиков, прибыль соцсети во втором квартале выросла на 71%, до $3,89 млрд. Выручка же составила $9,32 млрд.

Новой статистикой также поделились и руководители WhatsApp, который уже несколько лет принадлежит компании "Фейсбук". На сайте мессенджера сообщается, что официальным приложением пользуются более миллиарда человек ежедневно. При этом ежемесячная аудитория составляет 1,3 млрд пользователей.