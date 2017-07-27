Google объединит несколько платных сервисов в один

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Google объединит несколько платных сервисов в один

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Фото: © Google Play

Компания Google планирует объединить платные сервисы YouTube Red и Google Play Music.

Руководитель Google Play Music на конференции New Music Seminar в Нью-Йорке подтвердил, что слияние сервисов действительно состоится, пишет The Verge. Эксперт пояснил: объединение необходимо, чтобы привлечь новых подписчиков.

Google Play Music — музыкальная онлайн-библиотека, предоставляющая легальный доступ более чем к 40 миллионам треков. YouTube Red — сервис, позволяющий смотреть эксклюзивные видеоролики на YouTube без рекламы.

Google объединит несколько платных сервисов в один

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