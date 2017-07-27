В Москве потребляют в 2 раза больше интернет-трафика, чем в других городах

За первую половину 2017 года абоненты МГТС скачали более 1,3 эксабайта информации, что сопоставимо с годовым потреблением трафика в среднем российском городе. Об этом Лайфу рассказали представители компании.

В целом за прошедший год объём трафика увеличился на 20%. Наибольший рост — в пять раз — пришёлся на мессенджеры, поскольку пользователи стали намного чаще обмениваться видеороликами, аудиофайлами и фотографиями.

Трафик от интернет-сёрфинга вырос в четыре раза, достигнув 27% от общего объёма. Количество информации, скачанной со стриминговых видео- и аудиосервисов, увеличилось в два раза, однако её общая доля упала с прошлогодних 36% до 33%. Также в два раза вырос объём трафика от торрентов, облачных хранилищ и файлообменников.

Абоненты МГТС пользуются интернетом в среднем по пять с половиной часов в сутки, два из которых тратятся на просмотр видео, полтора часа — на онлайн-игры, час — на интернет-сёрфинг и ещё один час — на общение в мессенджерах.

Самыми популярными ресурсами стали стриминговый видеосервис YouTube и онлайн-кинотеатр ivi.ru. На третьем месте расположился ресурс Google Видео. Самыми востребованными мессенджерами оказались Skype, WhatsApp и Viber, а наиболее популярными соцсетями — "ВКонтакте", "Фейсбук" и "Инстаграм".