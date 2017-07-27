HTC готовит автономный шлем виртуальной реальности

Компания HTC представила автономную VR-гарнитуру Vive Standalone. Презентация устройства состоялась в рамках выставки ChinaJoy 2017, сообщает AnandTech.

Главная особенность представленной новинки заключается в её способности работать без подключения к внешним устройствам вроде персонального компьютера или смартфона. Аппаратной основой гаджета стал процессор Qualcomm Snapdragon 835, однако другие технические характеристики пока не раскрываются.

В компании объявили, что гарнитура Vive Standalone станет эксклюзивом для китайского рынка и будет предназначена для потребления VR-контента из магазина Viveport. При этом анонс новинки появился и на англоязычном сайте Vive, а потому нельзя исключать возможность начала продаж устройства за пределами КНР.

Цена гарнитур HTC сейчас находится на уровне 800 долларов, и инсайдеры предполагают, что стоимость новинки будет значительно ниже этой отметки. Старт продаж Vive Standalone намечен на конец 2017 года.