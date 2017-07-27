Huawei представила в России новые смартфоны и планшет

Компания Huawei в ходе презентации в Москве представила смартфоны Nova 2 и Nova 2 Plus, а также планшет MediaPad M3 Lite.

Оба смартфона уже знакомы публике: в конце мая 2017 года компания продемонстрировала их на презентации в Китае, а в середине июня устройства поступили на рынок КНР. Теперь новинки добрались и до России.

Как и сообщалось ранее, оба аппарата работают на базе восьмиядерного 64-битного процессора Kirin 659 с интегрированной графической подсистемой Mali-T830 MP2. Кроме того, новинки оснащены оперативной памятью объёмом 4 Гбайт и внутренним хранилищем на 64 Гбайт с возможностью расширения до 192 Гбайт.

Однако главная особенность смартфонов заключается в их камерах. Оба устройства оборудованы фронтальным 20-мегапиксельным сенсором, который имеет многотональную светодиодную вспышку и может похвастать поддержкой алгоритмов 3D-слияния, художественного размытия и технологии Beauty 4.0. В свою очередь, основной фотомодуль новинок состоит из двух камер — 12-мегапиксельной с широкоугольной оптикой и 8-мегапиксельной с телеобъективом.

Различия между устройствами, в целом, несущественны. Модель Nova 2 получила 5-дюймовый экран и батарею ёмкостью 2950 мАч, в то время как Nova 2 Plus имеет 5,5-дюймовый дисплей и аккумулятор на 3340 мАч.

Как и в случае с новыми смартфонами, планшет MediaPad M3 Lite уже был представлен ранее — правда, презентация прошла не в Китае, а в Польше. При весе в 310 грамм и толщине 7,5 мм данное устройство оборудовано 10,1-дюймовым экраном c разрешением 1920 на 1200 пикселей, восьмиядерным процессором Qualcomm MSM8940 Snapdragon 625, оперативной памятью объёмом 3 Гбайт и внутренним хранилищем на 16 или 32 Гбайт. Кроме того, новинка может похвастать наличием двух 8-мегапиксельных камер и аккумулятора ёмкостью 4800 мАч.

Цена на новый планшет начинается с отметки 17 990 руб., в то время как Nova 2 и Nova 2 Plus обойдутся в 23 990 руб. и 25 990 руб. соответственно. Продажи устройств на российском рынке уже начались.