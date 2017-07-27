Apple прекратила производство сразу двух устройств

Компания Apple отказалась от выпуска плееров iPod nano и iPod shuffle и присвоила им статус устаревших.

Как сообщает AppleInsider, компания официально отказалась от поддержки устройств, а также закрыла посвящённые им разделы на сайте Apple. Все остатки будут распроданы через розничные магазины.

— Сегодня мы упростили нашу линейку iPod и оставили в ней лишь две модели iPod touch, которые теперь обладают вдвое большей памятью и стоят от $199, — заявили в компании.

Оба устройства были впервые представлены в 2005 году. В 2015 году Apple освежила линейку iPod nano, добавив несколько новых расцветок. В свою очередь, iPod shuffle не обновлялся с сентября 2010 года.