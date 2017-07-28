"Суперхост" из Airbnb подверг сексуальному насилию гостью

Пользователь приложения для аренды квартир Airbnb Лесли Лапейоукер пытается привлечь компанию к ответственности за то, что она пострадала от сексуального насилия со стороны хозяина апартаментов Карлоса дель Олмо.

Истица утверждает, что владелец недвижимости не был должным образом проверен до того, как его объявление о сдаче квартиры было размещено в сервисе.

"Я не хочу, чтобы это случилось ещё с какой-нибудь женщиной. Это было ужасно, и я считаю, что все должны знать, что это может произойти с их женой, сестрой или дочерью", — рассказала Лапейоукер, 51-летняя жительница Нью-Мексико.

Представители Airbnb заявили, что они проверяли прошлое дель Олмо и он никогда не отбывал наказания за сексуальные нападения. Однако позже выяснилось, что Карлос был ранее арестован за домашнее насилие. По словам жертвы, он схватил её за волосы и протащил по комнате. Тогда он попал под программу передачи дел на внесудебное рассмотрение. После того как в компании получили жалобу Лесли, объявление мужчины было сразу же удалено, пишет The Guardian.

Дель Олмо сдавал студию в Лос-Анджелесе и считался "суперхостом", поэтому, снимая у него квартиру, Лапейоукер предполагала, что будет в безопасности. Однако спустя несколько дней мужчина предложил ей пройти за ним в комнату, запер дверь и начал мастурбировать, игнорируя её просьбы остановиться. Когда всё закончилось, он открыл дверь и сказал: "Не забудь оставить мне положительный отзыв на Airbnb".

Лесли испугалась, что насильник узнает её адрес и выследит её, и позвонила в полицию. Позже она подала заявление в Airbnb. В результате власти отказались предъявить дель Олмо обвинение, так как "доказательств оказалось недостаточно".

"Отвратительное поведение, которое было описано в заявлении, не должно иметь место в нашем сообществе. Мы этого не потерпим. Мы постараемся поддержать Лапейоукер любой ценой", — подчеркнули, в свою очередь, в Airbnb.

Тереза ​​Ли, адвокат пострадавшей, утверждает, что сервис вводит в заблуждение пользователей, обещая им безопасность. При этом представители Airbnb не раз заявляли, что не несут ответственности за проявление расовой дискриминации или за нарушение законов со стороны хозяев квартир.