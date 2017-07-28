Утечка: iPhone 8 всё-таки получит беспроводную зарядку

Очередные опубликованные фотографии могут доказывать, что у владельцев грядущего "яблочного" девайса будет возможность заряжать iPhone без лишних проводов.

На фотографиях, опубликованных порталом Slashleaks, можно подробно рассмотреть катушку беспроводной зарядки.

По словам журналистов издания Mashable, катушка явно предназначена для индуктивной зарядки, которая будет использоваться в будущих смартфонах компании Apple.

Судя по фотографии тыльной стороны модуля, Apple будет использовать стандарт для индукционной передачи энергии Qi. На это также указывает тот факт, что купертиновцы присоединились к разработчикам стандарта из Wireless Power Consortium ещё в феврале 2017 года.