Утечка: iPhone 8 всё-таки получит беспроводную зарядку

На фотографиях, опубликованных порталом Slashleaks, можно подробно рассмотреть катушку беспроводной зарядки.
28 июля 2017 г.
По словам журналистов издания Mashable, катушка явно предназначена для индуктивной зарядки, которая будет использоваться в будущих смартфонах компании Apple.
Судя по фотографии тыльной стороны модуля, Apple будет использовать стандарт для индукционной передачи энергии Qi. На это также указывает тот факт, что купертиновцы присоединились к разработчикам стандарта из Wireless Power Consortium ещё в феврале 2017 года.
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