Новая операционная система будет доступна для скачивания, чтобы желающие разработчики могли протестировать свои приложения для Windows 10 S. Кроме того, это первый шаг к тому, чтобы сделать ОС более доступной для школ, пишет The Verge.
Подписчики MSDN, подразделения компании Microsoft, ответственного за взаимодействие фирмы с разработчиками, смогут загрузить и протестировать Windows 10 S в ближайшее время. Однако обычные пользователи пока не смогут переключиться на новую систему.
Microsoft позволит протестировать свою новую операционную систему
Фото: © Microsoft
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