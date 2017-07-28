Microsoft позволит протестировать свою новую операционную систему

Разработчики Microsoft создали новую версию Windows — Windows 10 S, которая предназначена для работы с приложениями Windows Store.

Новая операционная система будет доступна для скачивания, чтобы желающие разработчики могли протестировать свои приложения для Windows 10 S. Кроме того, это первый шаг к тому, чтобы сделать ОС более доступной для школ, пишет The Verge.

Подписчики MSDN, подразделения компании Microsoft, ответственного за взаимодействие фирмы с разработчиками, смогут загрузить и протестировать Windows 10 S в ближайшее время. Однако обычные пользователи пока не смогут переключиться на новую систему.