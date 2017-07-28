Жертва насилия рассказала в соцсети о серьёзной проблеме

В обществе до сих пор распространено такое явление, как виктимблейминг — обвинение жертвы преступления во всём произошедшем. Пользователь "Фейсбука" по имени Бри Вайзман опубликовала в соцсети пост, который наглядно демонстрирует абсурдность таких утверждений.

"Для тех, кто считает, что жертвы насилия пострадали из-за того, что были одеты "слишком откровенно". Это мой пёс. Его любимое блюдо — стейк. Его глаза находятся на уровне моей тарелки. Но он не подойдёт ближе, потому что я сказала ему не делать этого. Если собака воспитана лучше, чем вы, вам нужно пересмотреть свою жизнь. Можете делать репосты, моя собака очаровательна", — написала Бри.

Несмотря на то что собака выглядит скорее грозно, чем очаровательно, смысл послания ясен. Пост набрал более 165 тысяч лайков и 270 тысяч репостов. Пользователи соцсети поддержали девушку в комментариях.

Вайзман рассказала изданию HuffPost, что сама является жертвой насилия. Она отметила, что хотела привлечь внимание к проблеме виктимблейминга. "Единственный человек, который виноват в насилии, — это насильник", — подчеркнула Бри.