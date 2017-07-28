Владельцы бренда Nokia выкупили у Microsoft более 500 патентов

Компания HMD Global, владеющая правами на бренд Nokia, приобрела у Microsoft более 500 патентов, касающихся дизайна смартфонов. Об этом сообщает ресурс Nokiamob.

Среди полученных HMD Global документов присутствует в том числе и патент на интерфейс приложения Lumia Camera, которое неоднократно признавалось одним из наиболее удачных на рынке. Несколько лет назад именно Lumia Camera стало первым приложением камеры, позволявшим вручную настроить фокус, выдержку и другие параметры.

При этом патенты на технологии PureView, ClearBlack и PureMotion, которые также были визитной карточкой смартфонов Lumia, всё ещё остаются во владении Microsoft. Как отмечает Nokiamob, на имя корпорации из Редмонда по-прежнему зарегистрировано около 200 документов, касающихся мобильных устройств Nokia.

HMD Global выкупила у Microsoft патенты, касающиеся дизайна смартфонов Lumia Фото: © Flickr/Tinh tế Photo

Напомним, ранее компания HMD Global разослала журналистам приглашения на презентацию своего нового устройства. Мероприятие состоится 16 августа в Лондоне, его начало запланировано на 21:30 по московскому времени. Ожидается, что в ходе презентации HMD Global представит смартфон Nokia 8, который позиционируется как флагманская модель.