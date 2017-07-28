Новый флагман LG показали на видео

Задолго до презентации в Сеть утекла официальная реклама смартфона LG V30, которая даёт полное представление о внешнем виде будущей новинки.

Как и предполагалось ранее, разработчики решили отказаться от дополнительного дисплея, который присутствовал во всех предыдущих устройствах серии. Вместе с тем смартфон получил двойную камеру со светодиодной вспышкой и лазерным автофокусом. Кроме того, под фотомодулем можно разглядеть сканер отпечатков пальцев.

Согласно предыдущим утечкам, LG покажет новый смартфон линейки V за день до начала выставки IFA в Берлине. Таким образом, анонс гаджета состоится уже 31 августа.

Как ожидается, флагман получит 5,7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением QHD, процессор Qualcomm Snapdragon 835 и 6 Гбайт оперативной памяти. Работать устройство будет под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat.