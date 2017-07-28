В конце июля в рамках новой рекламной кампании на сайте поисковика появился слоган "Поиск № 1 в России". После проверки сотрудники антимонопольной службы заявили, что все вопросы к российской компании сняты, пишет РИА "Новости".

О решении ведомства сообщила заместитель начальника управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Татьяна Никитина. — Поскольку компания "Яндекс" изменила утверждение "Поиск № 1 в России", размещённое на сайте "Яндекса", сопроводив его информацией о конкретных характеристиках и параметрах такого сравнения, компания "Яндекс" выполнила требование статьи 14.3 закона "О защите конкуренции", — прокомментировала решение ФАС Никитина. Напомним, 27 июля представители антимонопольного ведомства сообщили, что намерены проверить "Яндекс" на нарушение законодательства из-за нового рекламного слогана. Руководство компании заявило, что не нарушает никаких законов о конкуренции, однако спустя некоторое время под спорным слоганом появилась звёздочка-ссылка с пояснениями, по каким именно параметрам "Яндекс" называют поисковиком № 1 в стране. У ФАС больше нет претензий к новому слогану "Яндекса" Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков