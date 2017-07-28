В Сеть утекли характеристики и фотографии YotaPhone 3

Несмотря на тот факт, что YotaPhone 3 формально был представлен ещё в середине июня 2017 года, в Сети практически отсутствовала информация о грядущей новинке.

Однако вчера вечером тематическое сообщество во "ВКонтакте" под названием YotaPhone Club опубликовало изображения смартфона и некоторые его характеристики.

Как и следовало ожидать, устройство получило два экрана, расположившихся на противоположных сторонах корпуса. Несмотря на сложившийся в индустрии тренд, рамки возле дисплея достаточно широкие, а основной фотомодуль — одинарный. Также подтвердилась информация о том, что смартфон будет переименован из YotaPhone 3 в Yota 3.

Характеристики, прилагающиеся к изображениям, полностью совпадают с данными инсайдеров, опубликованными ранее. Так, Yota 3 получил восьмиядерный процессор Qualcomm (предположительно, Snapdragon 625), 4 Гбайт оперативной памяти и внутреннее хранилище на 64 или 128 Гбайт. В роли операционной системы выступает YOTA OS 3.0, основанная на Android 7.1.1 Nougat.

Напомним, ранее также говорилось о том, что смартфон получит пятидюймовый Full HD-дисплей и две 12-мегапиксельных камеры — основную и фронтальную. Младшая модель будет продаваться за $350, в то время как устройство на 128 Гбайт обойдётся в $450.