Apple выплатила Nokia 1,7 млрд евро по делу о патентах

Как удалось выяснить ресурсу Nokiamob, деньги были перечислены компанией Apple ради урегулирования патентного спора с финским производителем.
Пресс-служба Nokia подтвердила эту информацию, однако не раскрыла, когда именно поступили средства и как они будут использованы. Ресурс подчёркивает, что транш в размере 1,7 млрд евро является лишь авансом.
Напомним, в декабре 2016 года Nokia обвинила компанию Apple в нарушении 32 патентов при создании iPhone и направила ряд исковых заявлений в европейские и американские суды.
Спор был урегулирован в мае 2017 года, когда купертиновцы согласились выплатить финскому производителю компенсацию и заключить новый лицензионный договор. Обе компании отказались озвучивать подробности, однако сообщили, что Nokia предоставит Apple некоторые продукты и услуги сетевой инфраструктуры.
Apple выплатила Nokia за нарушение патентов компенсацию в размере 1,7 млрд евро
Фото: © Flickr/Dennis Goedegebuure
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