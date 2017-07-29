В Сеть утекло изображение нового смартфона Samsung

Авторитетный инсайдер Эван Бласс, более известный под псевдонимом @evleaks, опубликовал в своём "твиттере" качественный рендер смартфона Samsung Galaxy S8 Active.

Изображение подтверждает слухи о том, что ударопрочная модификация S8 получит более массивный корпус, а изогнутый OLED-дисплей будет заменён на обычный AMOLED-экран. Дактилоскопический сканер, по всей видимости, вновь помещён на заднюю панель.

Кроме того, пользователи Сети обратили внимание на достаточно широкие рамки вокруг экрана и металлический "бампер", обрамляющий устройство по краям. В целом комментаторы сошлись во мнении, что смартфон имеет "довольно удачный" дизайн.

Согласно ранним утечкам, Galaxy S8 Active будет укомплектован топовым процессором Qualcomm Snapdragon 835, а также сможет похвастать оперативной памятью объёмом 4 Гбайт и внутренним хранилищем на 64 Гбайт. Помимо прочего, устройство получит основную 12-мегапиксельную камеру и 8-мегапиксельный фронтальный сенсор.

Главная особенность будущей новинки заключается в её повышенной прочности. Дисплей диагональю 5,8 дюйма с разрешением Quad HD+ (2960 x 1440 пикселей) будет покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, а корпус обеспечит защиту от влаги на уровне IP68 и устойчивость к ударам по военному стандарту MIL-STD-810G. Также, по слухам, смартфон получит аккумулятор ёмкостью 4000 мАч с функцией быстрой зарядки.

Инсайдеры утверждают, что цена смартфона составит порядка $700 (около 41,5 тыс. руб.), однако дата его поступления в продажу по-прежнему неизвестна.