Руководство "Яндекса" заключило договор с разработчиками программ Samsung Internet, Xiaomi и UC Browser. Такие действия стали возможны после того, как Google разрешила пользователям из России выбирать поисковую систему на своих смартфонах.
Гендиректор "Яндекса" Александр Шульгин заявил, что около 20% мобильного трафика с Android-смартфонов приходится на три этих браузера. Российская поисковая система будет установлена в них по умолчанию.
Напомним, в мае 2017 года Google в рамках мирового соглашения с ФАС выплатила штраф в 438 миллионов рублей за антимонопольные нарушения в России.
"Яндекс" станет поиском по умолчанию сразу в трёх браузерах
Фото: © REUTERS/Maxim Zmeyev
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