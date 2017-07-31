"Яндекс" станет поиском по умолчанию сразу в трёх браузерах

Российский поисковик будет предустановлен в нескольких популярных браузерах для смартфонов под управлением Android, пишут "Ведомости".

Руководство "Яндекса" заключило договор с разработчиками программ Samsung Internet, Xiaomi и UC Browser. Такие действия стали возможны после того, как Google разрешила пользователям из России выбирать поисковую систему на своих смартфонах.

Гендиректор "Яндекса" Александр Шульгин заявил, что около 20% мобильного трафика с Android-смартфонов приходится на три этих браузера. Российская поисковая система будет установлена в них по умолчанию.

Напомним, в мае 2017 года Google в рамках мирового соглашения с ФАС выплатила штраф в 438 миллионов рублей за антимонопольные нарушения в России.