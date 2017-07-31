Роскомнадзор запретил сторонним компаниям сбор данных пользователей "ВКонтакте"

В ведомстве заявили, что обработка персональных данных может осуществляться только с согласия их владельца.

Как сообщают "Известия", руководство Роскомнадзора направило разъяснения в одну из компаний, занимающихся сбором персональных данных.

Представители ведомства пояснили, что клиенты соцсетей не дают согласия на обработку персональных данных сторонним фирмам, даже если эта информация находится в открытом доступе на их страницах.

— В соответствии с пунктом 5.12 пользовательского соглашения сети "ВКонтакте", пользователь даёт согласие только на доступ к информации, которую он размещает на персональной странице, в том числе к своим персональным данным. Согласия на сбор, обработку и передачу третьим лицам пользователь не даёт, — заявили "Известиям" в пресс-службе Роскомнадзора.

Согласно Федеральному закону "О персональных данных", сторонние компании могут обрабатывать персональные данные, если доступ к ним предоставил сам владелец. Однако обработка этих данных допускается только с согласия субъекта персональных данных.