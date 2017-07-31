Apple случайно раскрыла важные особенности iPhone 8

На прошлой неделе "яблочная" корпорация выпустила первый билд прошивки для умной колонки HomePod.

Спустя несколько дней сторонние разработчики сообщили, что обнаружили в коде прошивки информацию о грядущем флагманском смартфоне компании Apple, пишет 9To5Mac.

Me too. New bezel-less form factor as well pic.twitter.com/Y0RrSOk2OO — Guilherme Rambo (@_inside) 31 июля 2017 г.

Разработчик Гильермо Рэмбо нашёл схематичное изображение фронтальной панели iPhone 8. Судя по картинке, купертиновцы действительно почти полностью избавятся от рамок вокруг экрана. Кроме того, на изображении нет кнопки Home со сканером отпечатков пальцев.

I can confirm reports that HomePod’s firmware reveals the existence of upcoming iPhone’s infra-red face unlock in BiometricKit and elsewhere pic.twitter.com/yLsgCx7OTZ — Steve T-S (@stroughtonsmith) 31 июля 2017 г.

Ещё одной интересной находкой поделился разработчик по имени Стив Тротон-Смит, который нашёл в коде прошивки информацию о биометрической аутентификации. Это означает, что Apple действительно работает над системой для распознавания лиц, которая может быть использована в новом iPhone вместо сканера отпечатков пальцев Touch ID.