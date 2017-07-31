Бывший глава Google+ порекомендовал покупать iPhone вместо Android-смартфонов

По словам Гундотры, устройства на базе этой операционной системы никогда не смогут порадовать своих пользователей хорошими камерами, поскольку Google вынуждена сохранять нейтралитет по отношению ко всем производителям.
— Вы когда-нибудь задумывались, почему в смартфонах Samsung так много сбивающих с толку опций? Я должен использовать Samsung Camera или Android Camera? Samsung Gallery или Google Photos? — спрашивает у своих читателей Гундотра.
Бывший глава Google+ также отметил, что на внедрение инноваций через API сторонних производителей разработчикам из Google зачастую требуются годы. Именно поэтому Гундотра отдал предпочтение смартфонам компании Apple.
— Apple не имеет всех этих ограничений. Они внедряют инновационное железо, а потом просто обновляют софт (как с портретным режимом) и рассылают его пользователям. Итог: если вы действительно хотите снимать хорошие фотографии, у вас должен быть iPhone. Если же вы не против отстать на несколько лет, купите Android-смартфон, — подытожил Гундотра.
Создатель Google+ и основатель конференции Google I/O Вик Гундотра покинул Google в апреле 2014 года, проработав в компании около восьми лет. На посту руководителя соцсети его тогда заменил вице-президент Google Дэвид Бесбрис.
Бывший глава Google+ посоветовал купить iPhone
Фото: © facebook.com/vicgundotra
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