Москвича повторно осудили за попытку продажи брелка-видеорегистратора

Басманный суд Москвы повторно признал виновным мужчину, который купил на AliExpress брелок-видеорегистратор и попытался продать его через сайт "Авито". Об этом сообщает "Интерфакс".

В качестве наказания за незаконный оборот спецсредств для негласного получения информации 38-летнему мотоциклисту-любителю Алексею Соколову был назначен штраф в размере 100 тысяч рублей. Однако, поскольку мужчина ранее провёл четыре месяца в СИЗО, суд освободил его от исполнения наказания.

Это уже второй приговор в отношении Соколова. За тот же самый эпизод в декабре 2016 года москвич получил четыре месяца лишения свободы в колонии общего режима, которые оказались полностью компенсированы временем, проведённым в СИЗО. Позже Мосгорсуд отменил данный приговор и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Ранее Лайф сообщал, что 38-летний Соколов приобрёл в китайском интернет-магазине брелок с функцией видеозаписи, который он намеревался использовать в качестве видеорегистратора на мотоцикле. Однако москвича не устроило качество съёмки, а потому устройство было выставлено на продажу.

Откликнувшиеся на объявление "покупатели" оказались оперативниками, проводившими контрольную закупку. Мужчину задержали и завели в отношении него дело по статье 138.1 УК РФ "Незаконный оборот технических средств, предназначенных для негласного получения информации".