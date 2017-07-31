Воры украли сотни iPhone из движущегося грузовика

Полиция Нидерландов задержала пятерых мужчин, подозреваемых в краже большой партии смартфонов Apple из движущегося грузовика. Об этом сообщает The Guiardian.

Подозреваемым от 33 до 43 лет, все они являются гражданами Румынии. По данным правоохранительных органов, около недели назад задержанные обокрали грузовик, перевозивший крупную партию iPhone.

Используя специально модифицированный автомобиль, злоумышленники догнали курьерскую машину на одном из нидерландских шоссе, после чего один из преступников перебрался в её кузов. Оттуда он передавал смартфоны своим сообщникам, ехавшим следом. Как отмечается, общий ущерб от действий злоумышленников составил $593 тыс. (около 35,5 млн руб.).

По словам представителя полиции Нидерландов Эда Крашевского, правоохранительные органы давно расследуют кражи с грузовиков. Он подчеркнул, что подобные эпизоды были зарегистрированы и в других европейских странах: с 2015 года как минимум 17 перевозчиков пострадали при схожих обстоятельствах, и каждый раз целью преступников становились дорогие смартфоны.

В 2012 году румынская полиция опубликовала ролик, снятый с полицейского вертолёта. На видео запечатлён процесс похищения товара из движущегося грузовика. Точно таким же образом действовали и злоумышленники, задержанные полицией Нидерландов, отмечает The Guardian.