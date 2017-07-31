Умелец собрал удочку для спасения упавшего в шахту беспроводного наушника

Для спасения аксессуара умелец использовал самодельную электромагнитную удочку, подключённую к источнику питания с помощью старого Ethernet-кабеля. Конструирование данного устройства заняло у него несколько часов.
Saving Private AirPod from Tyler Efird on Vimeo.
С первой попытки у Эфирда получилось достать только гвоздь, поскольку мощности удочки оказалось недостаточно. Он перемотал магнитную катушку и попробовал вновь. На этот раз спасательная операция увенчалась успехом: беспроводной наушник был извлечён со дна трёхметровой шахты.
Новая пара AirPods в США стоит $159. За замену потерянного наушника в течение первого года компания требует $49, а по истечении гарантии новый аксессуар обойдётся уже в $69.
Умелец вытащил беспроводной наушник со дна придомовой шахты при помощи самодельной электромагнитной удочки
Фото: © Apple
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