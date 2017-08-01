Мессенджер TamTam запустил публичные чаты

Российский мессенджер TamTam запустил функцию публичных чатов, в которых одновременно может переписываться до 20 000 пользователей. Об этом Лайфу рассказали представители холдинга Mail.Ru Group.

С помощью публичных чатов пользователи смогут обсуждать новости знаменитостей, делиться комментариями о последних событиях, а также знакомиться и находить общие темы. Ссылку на чат можно получить от друзей либо самостоятельно найти по названию через поиск в мессенджере.

Одновременно с публичными в мессенджере появились и приватные чаты. В такие беседы можно попасть только по прямой ссылке от администратора или участника переписки. Приватные чаты не отображаются в поиске мессенджера, а читать их могут только сами участники.

Создатели и администраторы таких бесед в любой момент могут изменить настройки и сделать переписку непубличной либо изменить ссылку на неё. Также у администраторов теперь имеются инструменты для модерирования дискуссии — например, удаления сообщений или блокировки отдельных пользователей. Кроме того, в настройках чатов появился поиск по именам, который поможет быстро найти нужные контакты.

— Публичные чаты — это ещё один простой способ находить единомышленников и людей с общими интересами внутри приложения. Мы идём к тому, чтобы пользователь в TamTam получал максимум возможностей для общения: здесь он может найти друзей, пообщаться с коллегами или родственниками, почитать новости на канале и тут же обсудить их с другими читателями в публичном чате, — заявил Владимир Кочетков, руководитель проекта TamTam.