В Сеть утекли изображения смартфона Samsung Galaxy Note 8

Представленные изображения подтверждают слухи о том, что устройство будет оборудовано двойной камерой, состоящей из 12-мегапиксельного модуля с широкоугольным объективом, и 13-мегапиксельного сенсора с телескопической оптикой.
When it rains etc. pic.twitter.com/D0lFR5Wn1B— Evan Blass (@evleaks) 1 августа 2017 г.
Также на пресс-рендерах можно разглядеть дактилоскопический датчик, расположенный на задней панели аппарата. Как отмечают комментаторы, дизайн Note 8 во многом повторяет решения, ранее использованные в смартфонах S8 и S8 Plus.
Согласно предыдущим утечкам, Samsung Galaxy Note 8 получит 6,3-дюймовый дисплей с разрешением Quad HD+ (2960x1440 пикселей) и будет работать на базе процессора Qualcomm Snapdragon 835 (или, возможно, Snapdragon 836). Кроме того, устройство сможет похвастать оперативной памятью объёмом 6 или 8 Гбайт и внутренним хранилищем ёмкостью до 256 Гбайт.
В Сеть утекли пресс-рендеры флагманского смартфона Samsung Galaxy Note 8
Фото: © twitter.com/evleaks
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