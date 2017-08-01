В Сеть утекли изображения смартфона Samsung Galaxy Note 8

Авторитетный инсайдер Эван Бласс, более известный под псевдонимом @evleaks, опубликовал официальный пресс-рендер флагманского смартфона Samsung Galaxy Note 8.

Представленные изображения подтверждают слухи о том, что устройство будет оборудовано двойной камерой, состоящей из 12-мегапиксельного модуля с широкоугольным объективом, и 13-мегапиксельного сенсора с телескопической оптикой.

Также на пресс-рендерах можно разглядеть дактилоскопический датчик, расположенный на задней панели аппарата. Как отмечают комментаторы, дизайн Note 8 во многом повторяет решения, ранее использованные в смартфонах S8 и S8 Plus.

Согласно предыдущим утечкам, Samsung Galaxy Note 8 получит 6,3-дюймовый дисплей с разрешением Quad HD+ (2960x1440 пикселей) и будет работать на базе процессора Qualcomm Snapdragon 835 (или, возможно, Snapdragon 836). Кроме того, устройство сможет похвастать оперативной памятью объёмом 6 или 8 Гбайт и внутренним хранилищем ёмкостью до 256 Гбайт.