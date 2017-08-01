IT-компании обсудят с властями проблему экстремизма в Сети

Компании Facebook, Twitter, Microsoft и Google объявили о проведении первого заседания Глобального интернет-форума по противодействию терроризму (GIFCT). Об этом сообщает Engadget.

Как ожидается, в заседании альянса примут участие не только представители технологических гигантов, но и некоторые официальные лица. В частности, приглашения получили исполняющая обязанности министра национальной безопасности США Элейн Дьюк, министр внутренних дел Великобритании Амбер Радд, а также делегаты от Евросоюза и ООН.

В рамках встречи члены GIFCT должны будут выработать совместную стратегию противодействия экстремизму в Интернете. Как отмечает Engadget, технологическим гигантам пришлось ускорить процесс подготовки мер по борьбе с террористической пропагандой из-за давления, оказываемого властями некоторых стран.

Также было объявлено о том, что в ближайшие несколько месяцев к GIFCT присоединится ещё пять IT-компаний. Кроме того, организация объявила о намерении обмениваться опытом по отслеживанию экстремистского контента с десятками других представителей технологической индустрии в рамках проекта ICT4Peace.

Напомним, о создании Глобального интернет-форума по противодействию терроризму было объявлено в конце июня 2017 года. Члены организации тогда заявили о намерении бороться с распространением экстремистского контента в Сети, назвав данную проблему "вызовом глобального характера".

В рамках GIFCT технологические гиганты будут разрабатывать и совершенствовать технические средства для выявления террористической пропаганды в Интернете, а также оказывать содействие другим компаниям и властям разных стран.