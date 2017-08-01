Биткоин официально разделился на две криптовалюты

Некоторые майнеры не согласились с изменившимися условиями, в результате чего биткоин оказался разделён на две криптовалюты — "традиционный" Bitcoin (BTC) и Bitcoin Cash (BCC, или BCH).
На время разделения (так называемого хардфорка) многие крупные биржи, биткоин-кошельки и другие сервисы приостановили все операции с биткоинами. Ожидается, что переход на новую систему займёт от нескольких часов до суток.
Главное отличие Bitcoin Cash от "традиционных" биткоинов заключается в том, что протокол используемой сети позволяет ей быстро расти и масштабироваться. В то время как размер блока у обычных биткоинов составляет всего 1 Мб, его ёмкость в новой криптовалюте должна достичь 8 Мб.
Как отмечает Forklog, все владельцы "традиционных" биткоинов могут получить аналогичное количество Bitcoin Cash, если такая операция доступна на бирже пользователя. В ожидании хардфорка стоимость классической криптовалюты утром 1 августа выросла до $2900, однако вскоре после завершения разделения упала до $2680. В то же время Bitcoin Cash вырос на 48% — до $422.
Майнеры биткоина разделились на два лагеря
Фото: © flickr / Tiger Pixel
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