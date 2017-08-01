В Китае членам партии запретили посещать вражеские сайты

Членам Коммунистической партии Китая официально запретили посещать заблокированные интернет-ресурсы. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно новым правилам, за обход блокировки сайтов члены партии могут быть подвергнуты наказанию. Кроме того, партийным гражданам Китая строго запретили распространять в Сети информацию, которая порочит имидж Коммунистической партии и её руководства. Нарушителям данного предписания грозит наказание согласно уставу партии и законам КНР, указывает агентство.

В настоящий момент граждане Китая, имеющие партбилет, должны получить разрешение руководства на регистрацию аккаунта в социальных сетях или создание группы в WeChat, если в них будет содержаться информация об их деятельности.

Как отмечает Bloomberg, новые правила приняты в рамках усиления государственного контроля перед 19-м съездом Коммунистической партии Китая, намеченным на вторую половину 2017 года.

Сейчас в Китае заблокирован доступ к социальным сетям Twitter и Facebook, а также некоторым западным СМИ — например, New York Times. Доступ к мессенджеру WhatsApp на территории Китая был частично ограничен в июле, после чего власти КНР начали активно бороться с VPN-сервисами и анонимайзерами. Кроме того, органы безопасности Китая могут блокировать пересылку изображений и некоторых сообщений в мессенджере WeChat.