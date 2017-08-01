Lenovo официально представила смартфоны Moto G5S и G5S Plus

Компания Lenovo, владеющая брендом Motorola, представила новые смартфоны Moto G5S и G5S Plus. Об этом сообщает PhoneArena.

Смартфон Moto G5S получил 5,2-дюймовый дисплей с разрешением Full HD и работает на базе восьмиядерного процессора Qualcomm Snapdragon 430 с тактовой частотой 1,4 ГГц. Устройство имеет 3 Гбайт оперативной и 32 Гбайт встроенной памяти, а также оснащено аккумулятором ёмкостью 3000 мАч с функцией быстрой зарядки. Помимо прочего, аппарат укомплектован 16-мегапиксельной основной камерой и фронтальным сенсором на 8 мегапикселей.

В свою очередь, Moto G5S Plus может похвастать 5,5-дюймовым экраном Full HD, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 625 с тактовой частотой 2 ГГц, двойным 13-мегапиксельным фотомодулем и фронтальной камерой на 8 мегапикселей. В зависимости от комплектации, смартфон оснащается 3 или 4 Гбайт оперативной памяти и внутренним накопителем ёмкостью 32 или 64 Гбайт. Кроме того, устройство получило аккумулятор ёмкостью 3000 мАч с возможностью быстрой зарядки по технологии TurboPower.

Обе новинки заключены в алюминиевый корпус и имеют сканер отпечатков пальцев. Работа аппаратов производится под управлением операционной системы Android 7.1 Nougat. Как отмечает производитель, смартфоны Moto G5S и Moto G5S Plus поступят на рынок уже в этом месяце по цене от $249 (около 15 тыс. руб.) и $299 (18 тыс. руб.) соответственно.