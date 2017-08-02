Apple продала 1,2 млрд iPhone

Такого результата купертиновцам удалось добиться за десять лет, сообщает 9To5Mac.

Тим Кук заявил, что с 2007 года "яблочной" корпорации удалось реализовать более 1,2 млрд смартфонов. При этом в июле 2016 года количество проданных iPhone только перешагнуло отметку в 1 млрд экземпляров.

Это значит, что за 2017 год Apple продала около 200 млн смартфонов под управлением iOS. В третьем же квартале купертиновцы реализовали 41 млн iPhone.

— Результаты по продажам iPhone были впечатляющими, особенно высоким спросом пользовались самые свежие девайсы в линейке. iPhone 7 стал самым популярным iPhone, а продажи iPhone 7 Plus резко выросли по сравнению с iPhone 6s Plus в третьем квартале прошлого года, — заявил Тим Кук.

Напомним, по данным финансового отчёта, опубликованного Apple, продажи iPhone выросли на 1,6%, а доходы — на 7,2%.