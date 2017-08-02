Apple готовит масштабный проект по беспилотным системам

Тим Кук назвал автономную систему матерью всех проектов, связанных с искусственным интеллектом.

Глава Apple заявил, что корпорация вкладывает огромные деньги в беспилотные системы. Он также добавил, что в настоящее время сотрудники занимаются разработкой "большого проекта", относящегося к этой технологии, сообщает 9To5Mac.

— Мы очень сосредоточены на беспилотных системах. У нас есть большой проект, и мы делаем большие инвестиции в это дело. С нашей точки зрения, автономия — мать всех ИИ-проектов, — рассказал Кук.

Гендиректор "яблочной" компании пояснил, что автономные системы — это не только беспилотные авто. Есть множество других сфер применения ИИ.

— Автомобиль — только одна из сфер, существует множество различных направлений для автономных систем, — сказал Тим Кук.

Издание отмечает, что подобные системы могут использоваться в сфере поставок или производства продуктов. Кроме того, беспилотными системами можно оборудовать дроны.

Напомним, в июне 2017 года Тим Кук рассказал, что IT-гигант разрабатывает программное обеспечение для самоуправляемого транспорта.